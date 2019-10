Geschäftsmodell Müll

Obwohl die Sortierung in Deutschland teuer ist, lässt sich mit dem Export einzelner vorsortierter Fraktionen ins Ausland Geld verdienen, denn ausländischen Recycler zahlen einen guten Preis. Verpackungsabfall, der in Deutschland zu aufwendig und zu teuer in der Sortierung ist, wird entweder verbrannt oder ebenfalls exportiert, falls das billiger kommt.



Rund die Hälfte der weltweiten Plastikmüllexporte landete bislang in China. Im Jahr 2016 waren das mehr als 7 Mio. Tonnen. Der größte Anteil, Müll im Wert von rund 450 Mio. Euro, wurde aus der EU nach China verkauft. Aus Deutschland waren es allein 560.000 Tonnen Plastikmüll im Wert von rund 170 Mio. Euro.



In China wird der Plastikmüll zu Granulatkugeln verarbeitet, aus denen wieder neue Produkte hergestellt werden. Die Betreiber der Anlagen haben in den vergangenen Jahren gut verdient, denn China benötigt für die inländische Industrie einen stetigen Nachschub an Grundstoffen.