Es gibt irre Geschichten. Zum Beispiel die der "Crypto-Queen". Dr. Ruja Ignatova trat auf wie ein Popstar. Als sie 2016 die Londoner Wembley Arena betrat, traf sie auf eine begeisterte - und zahlungswillige - Menge. Was sich anfühlte wie eine bombastische Bühnenshow, war tatsächlich eine Werbeveranstaltung - für One Coin.



One Coin, prophezeite die Crypto-Queen, werde Bitcoin in die Bedeutungslosigkeit schicken. One Coin, der Bitcoinkiller, die einzig wahre Cryptowährung! Und die Leute kauften. One Coin gab es für das Geld zwar noch nicht, lediglich "Educational Packages", Fortbildungsbroschüren, die später in One Coin eingelöst werden könnten. Vier bis fünf Milliarden Dollar soll Ruja Ignatova eingesammelt haben. Bis zum 25. Oktober 2017. An diesem Tag verschwand sie, spurlos - und mit ihr das Geld.



Kimberly Grauer, 32, ist Head of Research bei Chanalysis in New York, einem Unternehmen, das darauf spezialisiert ist zu ermitteln, wo und wie Cryptowährungen weltweit eingesetzt werden - legal und illegal. Sie sagt: "Es gab kein Produkt, es gab nur eine charismatische Führungsperson. Die haben einfach gelogen."