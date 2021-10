Europa-Geschäftsführer Sascha Mielcarek schmiedet derweil schon größere Pläne: Für ihn sind Aphrias Investitionen in Deutschland auch Ausgangspunkt für eine Expansion auf dem europäischen Markt.



Während der deutsche Anbau streng reguliert wird, läuft es Im Ausland lockerer, beispielsweise in Dänemark. Hier wächst medizinisches Cannabis nicht im Tresor, sondern im Gewächshaus. In einer Anlage von Aurora Cannabis - ebenfalls eine kanadische Firma - sprießen jährlich zehn Tonnen, knapp viermal so viel wie in allen drei deutschen Anlagen zusammen.



In Dänemark dürfen Produzenten schlichtweg so viel anbauen, wie sie möchten - auch für den deutschen Markt.