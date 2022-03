Biopiraterie: Das Geschäft mit Stevia & Co

Die internationale Gemeinschaft hat sich daher unter anderem auf das Nagoya Protokoll geeinigt. Es sollen Biopiraterie verhindern, die bedrohte Artenvielfalt schützen, wirtschaftlichen Ausgleich schaffen und gleichzeitig Forschung ermöglichen. Die Grundidee heißt: "Benefit Sharing".



Doch warum klappt das so schlecht? In Zürich treffen wir Francois Meienberg, Experte für Biodiversität. Er sagt, Abkommen wie das Nagoya Protokoll würden zugunsten der Industrienationen ausgelegt. Am Ende ist die Anwendung also schlicht eine Machtfrage. Dabei, so betont er, gehe der nachhaltige Nutzen von Biodiversität uns alle an:



"Das beginnt in der Pharmazeutik, bei Medikamenten. Das geht weiter zu Kosmetika, zu Nahrungsmitteln, zu Pestiziden bis auch zu Enzymen, die man heute in der chemischen Industrie braucht. Das ist allumfassend. Unser ganzes Leben ist eigentlich von der Biodiversität geprägt."