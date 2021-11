Big 4 - Wirtschaftsprüfung unter Beobachtung

Es stellt sich nämlich die Frage, warum es eigentlich nie die Wirtschaftsprüfer waren, die die großen Unternehmensskandale aufdeckten: FlowTex (1999, KPMG), Enron (2002, Arthur Andersen), zuletzt Wirecard nach zehnjähriger Prüfung durch EY. Warum ist das so?



Das Thema Interessenkonflikte drängt sich auf.



Da ist zunächst die Prüfung selbst. Die Firmen suchen sich ihre Audit-Gesellschaft aus und bezahlen sie. Antoine Deltour startete seine Karriere bei PwC in Luxemburg. Als Junior-Prüfer wurde er zwei Jahre an die Front geschickt und beschreibt das Dilemma so: "Wenn der Prüfer etwas entdeckt, will er den Kunden nicht zu sehr belästigen. Wenn der Kunde also nicht korrigieren will, ist es unmöglich, die Arbeit wirklich gut zu machen."