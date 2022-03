Wie Arbeitnehmer um Mitbestimmung kämpfen

Und doch braucht die betriebliche Mitbestimmung ein Update. Denn es gibt viele Probleme: zu wenig Schutz für engagierte Beschäftigte, umständliche Bürokratie, festgefahrene Strukturen und Seilschaften, zähe Arbeitskämpfe und damit verbunden auch Imageschäden für Betriebe.



MAKRO zeigt, was sich gerade tut in der "Demokratie im Kleinen" und hinterfragt: Was muss passieren, um die betriebliche Mitbestimmung fit für die Zukunft zu machen? Das ist Anfang März besonders interessant, denn in den allermeisten Betrieben stehen turnusmäßig Betriebsratswahlen an.