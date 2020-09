Wald: "Trockenstress mit Insektenbefall"

makro: Deutschland ist ein dicht besiedeltes Land und dennoch steht im deutschen Wald mehr Holz als in jedem anderen Land der EU. Was macht den deutschen Wald so leistungsfähig?



Albrecht Bemmann: Für das Wachstum von Bäumen sind die Standortbedingungen Boden (u.a. Lehm, Sand), Klima (Wasserverfügbarkeit, Temperatur) und die Lage (Tiefland, Berge) wichtig. In weiten Teilen Deutschlands sind diese Bedingungen für ein Baumwachstum optimal.



Deshalb stockt in Deutschlands Wäldern pro Hektar eine etwa dreimal so große Holzmenge wie z.B. in Schweden, Finnland, Kanada oder Russland mit ungünstigeren Wuchsbedingungen. Ein wesentliches weiteres Element für diesen guten Waldzustand ist die von vielen Waldeigentümern seit etwa 200 Jahren praktizierte nachhaltige Waldwirtschaft.



Das Interview führte Eva Schmidt.