makro: Viele Textilfirmen werben mit Kleidung aus recyceltem Material. Gleichzeitig aber bringen sie alle paar Wochen neue Kollektionen heraus, und die Tragezeit der Textilien hat sich in den vergangenen 15 Jahren halbiert. Ist das nicht Augenwischerei?



Ulrich Petschow: Unternehmen betreiben vielfach "Greenwashing". So hat die Ölfirma British Petroleum (BP) Ende der 90er Jahre die Buchstaben BP als "beyond petroleum" interpretiert, um damit deutlich zu machen, dass sie die Zeichen des Klimawandels erkannt haben und den Umstieg auf Erneuerbare Energien systematisch einleiten.



In der Praxis spielen Erneuerbare bei BP aber weiterhin eine sehr untergeordnete Rolle, und die Erschließung von Ölquellen (auch die besonders schmutzigen Ölsande in Kanada) bestimmt weiterhin die Unternehmensstrategie. Insofern muss immer geprüft werden, ob den grünen Ankündigungen der Unternehmen wirklich glaubhafte und verifizierbare Maßnahmen gegenüberstehen.



Dieser kritische Blick gilt dann auch den Ankündigungen der Textilunternehmen: Handelt es sich bei den Recyclingversprechen um ein kleines Teilsegment, also ein Feigenblatt, und der Rest des Geschäfts läuft weiter wie bisher mit einem immensen Ressourcenverbrauch? Oder handelt es sich um eine glaubhafte Strategie, die auch überprüfbar ist?