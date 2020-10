makro: Software-Startups schießen derzeit wie Pilze aus dem Boden. Im Silicon Valley, aber auch in China beobachten wir eine Art Urknall an digitalen Geschäftsideen. Welche Rolle spielt dabei KI?



Eberl: Etwas überspitzt gesagt: Eine digitale Geschäftsidee ohne KI hat kaum noch eine Chance. KI wird alle Lebensbereiche radikal verändern - in Büros und Banken, in Fabriken. Labors und Kliniken, auf den Straßen und zu Hause, von den Äckern bis ins Weltall. Und wir stehen erst am Anfang: Binnen 25 Jahren wird sich die Leistung von Mikrochips noch einmal vertausendfachen.