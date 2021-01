makro: Welchen Beitrag könnte der von Ihnen vorgeschlagene "Health Impact Fund" zur gerechteren Verteilung von Medikamenten und Impfstoffen leisten? Und wann kann er starten?



Pogge: Beim Health Impact Fund gemeldete Pharmazeutika sind zu Herstellungs- plus Vertriebskosten zu verkaufen, bekommen dafür aber jährliche Prämien für die mit ihnen im Vorjahr jeweils erzielten Gesundheitsgewinne. Dabei werden arme Menschen voll mitgezählt, sowie auch Sekundäreffekte etwa durch abfallende Neuinfektionen.



So könnten Pharmafirmen endlich auch die großen Armutskrankheiten angehen und manche ihrer neuesten Produkte zu universal erschwinglichen Preisen anbieten. Wir hoffen, in den nächsten Jahren ein 100-Millionen-Euro Pilotprojekt durchzuführen, dem der Health Impact Fund dann in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts folgen könnte.