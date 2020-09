makro: Die Corona-Pandemie hat Millionen von Angestellten ins Homeoffice verbannt. Und siehe da: Das klappte erstaunlich gut. Inwiefern wird sich dadurch die Arbeitswelt nach Corona verändern?



Stefan Sell: Zuerst einmal muss man festhalten, dass die Homeoffice-Erfahrung eine höchst ungleichgewichtig verteilte ist - vor allem auf die Verwaltungs- und Wissensarbeiter, die zugleich eher im mittleren und höheren Einkommensbereich angesiedelt sind, trifft das zu.



Für die meisten Menschen in dem seit Mitte der 1990er Jahre stark expandierten Niedriglohnsektor stellt sich zum einen - aufgrund ihrer Tätigkeiten - die Homeoffice-Frage gar nicht. Zum anderen waren und sind sie es, die von Anfang an den Laden am Laufen halten und sich dabei auch aufgrund der Nicht-Rückzugsmöglichkeit den größten Risiken aussetzen mussten. Hier ist ja auch der Diskurs über die "systemrelevanten" Berufe verortet, der allerdings schon im Verschwinden begriffen ist.



Generell sollte man höchst skeptisch sein, wenn von epochalen Veränderungen der Arbeitswelt "nach Corona" die Rede ist. Eher das Gegenteil wird der Fall sein - die vielfältigen Prozesse der Polarisierung auf den Arbeitsmärkten zwischen "Gewinnern" und "Verlierern" werden weiter vorangetrieben.



Die "Homeoffice-Welt" wird eine Spielweise für eine überschaubare Gruppe an Arbeitnehmern sein, bei denen sich die Arbeitgeber zugleich im Sinne ihrer Bindung an das Unternehmen bewegen müssen, vermute ich. Für die anderen wird sich nicht mehr und nicht weniger ändern als durch die Prozesse, die schon vor Corona am Wirken waren.