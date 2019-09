Höfesterben: "Es liegt an der Politik"

makro: Sie sind selbst Landwirt. Was hat Sie dazu bewogen, in solchen Zeiten diesen Weg einzuschlagen?



Sebastian Rahbauer: Ja, ich bin selbst Landwirt und führe zusammen mit meinem Vater einen Betrieb in der Nähe von Landshut. Ich bin auf dem Betrieb aufgewachsen und habe sehr früh die Entscheidung getroffen den Betrieb weiterzuführen. Trotz der schwierigen Situation in der Landwirtschaft gibt es für mich keinen schöneren Beruf. Die abwechslungsreiche Arbeit mit Tieren in der Natur lässt mich über einige Schattenseiten hinwegsehen.