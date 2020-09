makro: Das Verhältnis zu China hat sich gewandelt. War das Land vor einigen Jahren noch auf die alten Industriestaaten angewiesen, sind heute viele Produkte ohne chinesische Hightech-Komponenten gar nicht mehr denkbar. Entsteht hier eine neue Abhängigkeit?



Heilmann: Tatsächlich klettert die chinesische Industrie die Wertschöpfungsleiter erstaunlich rasch immer weiter nach oben. Theoretisch könnten wir Smartphones und Laptops auch in Europa herstellen. Aber wir verfügen nicht über die gigantischen Zuliefer-, Fertigungs- und Logistik-Cluster, die in China in der Produktion von Elektronik für die globalen Märkte entstanden sind.



Es geht hier um Massenproduktion in standardisierter, verlässlicher Qualität. Amerikanische, südkoreanische und japanische Investoren bauen zwar neue Standorte in Südostasien und Indien aus, um weniger abhängig von der Produktion in China zu werden. Das kommt aber nur schleppend voran.



China ist für die globale Produktion unzweifelhaft der Dreh- und Angelpunkt und zugleich ein unverzichtbarer, riesiger Markt. Chinas Gewicht wird mit wachsendem Wohlstand eher noch zunehmen - sofern es nicht zu einer harten Abkopplung gegenüber den USA, Japan oder auch Europa im Zuge eines neuartigen "Kalten Krieges" kommt.