Dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz und Robotik wirtschaftliche Prozesse optimiert und den Arbeitsmarkt verändert, ist Allgemeingut. Was dies aber konkret bedeutet, bleibt meist im Ungefähren. Robotik-Forscherin Prof. Ruth Stock-Homburg sagt, nachdem sich Produktionsprozesse in der Industrie bereits stark verändert haben, sei nun der Dienstleistungssektor an der Reihe: "In etwa zehn Jahren werden wir Roboter verstärkt in unseren Büros sehen." Überdies steht die allgemeine Sorge im Raum, ob KI in Zukunft von den großen Technologienationen USA und China dominiert wird - und ob Deutschland hier noch mithalten kann.