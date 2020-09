makro: Welche wirtschaftlichen Folgen hat die Corona-Krise für Afrika?



Kappel: Unsere Wirtschaftskrise schlägt voll durch auf den afrikanischen Kontinent. Zwar hat Afrika auf dem Weltmarkt insgesamt gesehen kaum Einfluss. Der Anteil am weltweiten Handel beträgt nur 4%. Allerdings sind die Länder unterschiedlich stark eingebunden. Südafrika, Kenia oder auch Marokko und Äthiopien sind Teil der internationalen Lieferketten und wurden daher auch als erste von der Wirtschaftskrise in Europa, den USA und China erfasst.



Dort hat sich eine aufstrebende Mittelschicht gebildet, von deren Kaufkraft wiederum viele informelle Jobs abhängen, beispielsweise Straßenhändler oder Hausangestellte. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) rechnet damit, dass durch die Pandemie 20 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen und weitere 110 bis 120 Millionen Menschen in Armut geraten könnten.



Durch die Lockdowns in den entwickelten Ländern ist die Nachfrage nach afrikanischen Produkten stark zurückgegangen. Viele Menschen verlieren ihre Beschäftigung. Dies hat beispielsweise der äthiopischen Textilindustrie enorm geschadet. Auch die Blumen- und die Tee-Industrie in Kenia hatte große Einbrüche. In den Städten fallen Jobs für die Mittelschicht weg, was wiederum viele weitere Jobs im informellen Sektor gefährdet.



Auf dem Land können die Bauern und Kleinbauern wegen der Transporteinschränkungen ihre Waren nicht mehr verkaufen. 80 Millionen Menschen sind akut von "Ultra-Armut" bedroht, das heißt, ihre Ernährungssicherheit ist nicht mehr gegeben und sie sind vom Hunger bedroht. Besonders betroffen sind Krisenregionen wie die Sahelzone, der Südsudan und anderen Regionen, wo Krieg herrscht oder bewaffnete Konflikte ausgetragen werden.



Ein wichtiger Faktor sind auch die Remittances - die Gelder, die Migranten aus reichen Ländern an ihre Familien zuhause schicken. Diese sind von der Größenordnung wichtiger als Entwicklungshilfe. In Mali beispielsweise machen Remittances etwa 10% der Einkommen aus. In der Corona-Krise sind diese Transfers deutlich zurückgegangen, weil viele Migranten-Jobs weggefallen sind. Dadurch stürzen vor allem die armen Menschen ab, die auf diese Remittances angewiesen sind. Ganze Familien hängen von diesen Zahlungen ab und stehen nun vor dem Nichts.



Afrika muss nun nicht nur eine Gesundheitskrise bewältigen, sondern auch noch eine gesellschaftliche Krise, deren Auswirkungen viel schlimmer sein könnten als das Virus. Corona könnte alles, was in den letzten 20 Jahren erreicht wurde, wieder zerstören.



Das Interview führte Doris Ammon.