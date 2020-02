Es ist noch nicht lange her, da sah es so aus, als könnten die Menschen in Lateinamerika Armut, Ungleichheit und Militärdiktatur hinter sich lassen. Der Rohstoffboom brachte Einnahmen, linke Regierungen die Umverteilung.



Heute, da die Rohstoffeinnahmen nicht mehr so sprudeln, wird offenbar, dass sich an der Armut wenig geändert hat - und zwar ganz gleich, aus welchem ideologischen Lager die Regierungen seither kamen.



Die sozialen Ungleichheiten erreichen weltweite Rekordwerte und hemmen die binnenwirtschaftliche Entwicklung, sagt Hans-Jürgen Burchardt, Professor für internationale Beziehungen an der Uni Kassel. Ein Grund: "In Lateinamerika zahlen die Besserverdiener kaum Steuern." Auch das Freihandelsabkommen zwischen Europa und Südamerika gehe an den Bedürfnissen vorbei.