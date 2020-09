makro: Eine jüngst veröffentlichte Studie kommt zu dem Ergebnis, die Trennlinie zwischen Ost und West sei heute weniger bedeutend als jene zwischen Stadt und Land. Teilen Sie diese Aussage?



Martin Junkernheinrich: In Ostdeutschland wurde in den letzten drei Jahrzehnten viel erreicht. Wenn man bedenkt, dass man mit einer sehr geringen Produktivität und einem Zusammenbruch der Ostmärkte gestartet ist, war der Aufholprozess schneller als der Strukturwandel in manchen westdeutschen Regionen.



Erkennbar sind aber weiterhin Unterschiede zwischen den Bundesländern. Dahinter verbergen sich in Ost und West vielfältige Unterschiede zwischen Stadt und Land. Aber auch zwischen den ländlichen Räumen wie auch zwischen den Städten bestehen große Unterschiede.



Eine Region wie die Westpfalz steht ebenso wie Mecklenburg-Vorpommern - gemessen am Bruttoinlandsprodukt - ungünstiger da als Niederbayern. Unter den Verdichtungsräumen hat das Ruhrgebiet seinen Strukturwandel noch nicht beendet. In Brandenburg könnte hingegen im ländlichen Raum eine neue ökonomische Basis entstehen.