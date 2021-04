Markus Brunnermeier ist Edwards S. Sanford Professor of Economics an der Princeton University. Seine Forschung umfasst die Makroökonomie und internationale Finanzmärkte mit besonderem Fokus auf Finanzblasen, Liquidität und Preisstabilität. Brunnermeier ist ein international anerkannter Experte für Digitalwährungen. Der gebürtige Landshuter kooperierte zuletzt mit dem Wirtschaftshistoriker Harold James, der ebenfalls in Princeton lehrt. Zuletzt erschien von den beiden das Buch "The Euro and the Battle of Ideas".