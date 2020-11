makro: Die Bundesregierung ringt um ein Gesetz, das Unternehmen zur Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards in ihren Lieferketten verpflichten soll. Woran hakt es?



Julia Hartmann: Firmen haben bisher kein gesteigertes Interesse gezeigt, in ihren Lieferketten aufzuräumen, und die Politik hat sich vor dem Beschluss konkreter Maßnahmen gedrückt.



Verletzungen von Mindeststandards in den Bereichen Umwelt und Soziales passieren zwar auch hierzulande, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß und der Quantität wie in vielen Ländern, aus denen die meisten Lieferanten zahlreicher Industrien kommen.



Aufgeschreckt durch diverse Skandale erwartet die Öffentlichkeit aber inzwischen, dass Unternehmen diese Probleme in der Lieferkette aktiv adressieren. In begrenztem Umfang ist das auch passiert: Einige Vorreiter wie zum Beispiel Hugo Boss und Unilever arbeiten intensiv daran, Transparenz über ihre globalen Lieferketten herzustellen und Mechanismen für mehr Nachhaltigkeit zu implementieren.



Leider kam es aber bislang nicht zu einem umfassenden Umdenken in der breiten Unternehmenslandschaft. Das wäre jedoch notwendig, denn wenn der Wunsch nach Veränderung in der Lieferkette nur von wenigen Unternehmen kommt, ist der Veränderungsdruck nicht groß genug. Daher nun die gesetzliche Initiative: Wenn nicht freiwillig, dann eben verpflichtend.