makro: Verbraucher kennen Plastik vornehmlich als Verpackung. Dabei ist die Verwendung von Kunststoffen in unserer Wirtschaft viel umfassender. Ist Plastik alternativlos?



Henning Wilts: Tatsächlich gehen von den etwa 14 Mio. Tonnen, die jedes Jahr in Deutschland verarbeitet werden, nur ca. 30% in Verpackungen. Fast genauso wichtig ist zum Beispiel der Bausektor - dort wird der Kunststoff nur viel länger genutzt als bei den Verpackungen.



Im Prinzip gibt es kaum noch einen Bereich unseres Lebens, der ohne Kunststoff auskommt - als Material ist es billig, leicht und im Vergleich zum Beispiel zu Metallen verhältnismäßig ressourcenleicht herstellbar; die Probleme haben wir vor allem am Ende der Nutzungsphase. Wird der Plastikabfall exportiert, landet er noch zu häufig in der Umwelt; und auch bei uns in Deutschland decken wir nur ca. 12% der Nachfrage mit recyceltem Material.



Genau da liegt das Dilemma: Wenn wir morgen komplett auf Kunststoff verzichten müssten, wären wir insgesamt vermutlich keinen Schritt weiter in Richtung Nachhaltigkeit. Unsere moderne Medizin funktioniert nicht ohne Kunststoff, Autos wären noch schwerer und auch unsere Nahrung müssen wir ja irgendwie verpacken, wenn wir unsere Lebensmittelabfälle tatsächlich halbieren wollen.