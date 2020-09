Von Nachhaltigkeit sind wir weit entfernt

Henning Wilts: Von Seiten der Politik wären sicherlich ambitionierte Ziele und klarere Rahmenbedingungen förderlich... Henning Wilts

Henning Wilts: Kreislaufwirtschaft bedeutet, den Wert von Produkten und der in ihnen enthaltenen Rohstoffe am Ende der Nutzungsphase möglichst optimal zu erhalten. Das klingt simpel, erfordert in der Umsetzung aber die Kooperation vieler Akteure entlang der Wertschöpfungskette. In Deutschland verwechseln wir Kreislaufwirtschaft häufig mit Abfallwirtschaft: Abfälle entsorgen können wir tatsächlich besser als die allermeisten Länder, wir machen nur leider nicht genug daraus. Betrachtet man die Leitindikatoren für Kreislaufwirtschaft, so liegen wir mittlerweile unterhalb des europäischen Durchschnitts und drohen hier sehr schnell den Anschluss zu verlieren – mit entsprechenden Konsequenzen für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie.