makro: Wenn es für einen Wirkstoff nur ein oder zwei Produktionsstätten auf der Welt gibt, sind Probleme programmiert. Warum kriegt der sonst so effizient Markt das nicht besser hin? Braucht es staatliche Eingriffe?



Gerd Glaeske: Hier zeigt sich die Problematik einer fortschreitenden Globalisierung einerseits verknüpft mit der Profitorientierung von pharmazeutischen Unternehmern andererseits: Es werden besonders dort Produktionsstätten gesucht, wo vor allem das Lohnniveau, aber auch Genehmigungsbedingungen für die Herstellung von Wirkstoffen oder Arzneimitteln niedrig sind.



Da agieren viele pharmazeutische Unternehmer ähnlich wie Firmen der Textilindustrie: Wenn in Deutschland ein Wettbewerb um möglichst günstige Preise existiert, werden Produzenten in Billiglohnländern gesucht, um trotz eines niedrigen Preisniveaus noch ausreichend Gewinne "einfahren" zu können. Und da bieten sich dann Länder wie Indien und China an, obwohl in der Zwischenzeit immer wieder auch Probleme mit der Qualität, der Lieferfähigkeit und der Zuverlässigkeit bekannt geworden sind.



Das Just-in-Time-Prinzip aus der Autoindustrie, das besagt, nur so viel zu produzieren, wie aktuell gebraucht wird, und diese Mengen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, scheint im Arzneimittelmarkt also nur bedingt zu funktionieren.