makro: Kommt eine Krise, trifft es besonders die Länder mit den meisten Schulden. Immer. Wie sollen diese Staaten jemals ihre Schulden abbauen?



Heinemann: Ja, Länder mit hohen Staatsschulden haben eine sehr schlechte Widerstandskraft gegen Krisen. Man sieht derzeit, wie vergleichsweise gut die ärmeren, aber haushaltspolitisch solide aufgestellten osteuropäischen EU-Staaten mit der Krise fertig werden. Daher hat sich Europa ja auch Schuldenregeln gegeben, daher haben wir in Deutschland die Schuldenbremse im Grundgesetz.



Wir sehen jetzt, wie fatal es ist, dass Europa seine Schuldengrenzen nie wirklich konsequent angewendet hat. Für die Corona-Pandemie ist kein europäisches Land verantwortlich, sehr wohl aber für den Zustand seiner Staatsfinanzen am Vorabend dieses Schocks.



Es gibt jedoch Auswege auch aus hohen Schulden. Ein Land wie Irland hat das seit 2010 bewiesen. Durch eine erfolgreiche Wachstumspolitik und einen wettbewerbsfähigen Standort ist das Land auf die Beine gekommen und aus seinen Schulden herausgewachsen.



Sind die Schulden so hoch wie im Falle Italiens, dann müssen möglicherweise auch Beiträge der Gläubiger durch Forderungsverzicht und Sonderopfer wohlhabender Gruppen im Land hinzukommen. Diese schwierigen Fragen sollte man mit Abstand nach der Krise in Angriff nehmen.