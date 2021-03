Billige Lebensmittel: "Eine Frage der Rahmenbedingungen"

makro: Frage an den Historiker: Lebensmittel als Billigware wären ohne industrialisierte Massenproduktion nicht denkbar. Die geht aber nicht weg. Gibt es überhaupt einen Ausweg aus der Immer-mehr-immer-billiger-Logik?



Uekötter: Die industrieförmige Landwirtschaft entstand in den Wirtschaftswunderjahren, und man sollte sie genauso betrachten wie das Wirtschaftswunder selbst: nicht in Ehrfurcht erstarren, sondern nüchtern bleiben und genau hinschauen, wer in welcher Beziehung gewinnt und verliert.



Agrarproduktion hat sich in den vergangenen Jahrzehnten enorm verändert, und High-Tech eröffnet auch Chancen für bessere, umweltverträglichere Produktion. Ob diese Chancen genutzt werden, liegt an den Konsumenten und der Politik.



Das Interview führte Carsten Meyer.