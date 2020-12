Luftfahrt: "2024 ist ein realistisches Datum"

makro: Fliegen gilt als Klimakiller. Ein auch für Kapitalgeber immer wichtigeres Kriterium. Wie geht die Luftfahrtbranche das Thema an?



Fichert: Den Begriff "Klimakiller" halte ich für überzogen. Der Anteil des Luftverkehrs an der Erderwärmung beträgt insgesamt rund 3,5 Prozent, der Anteil an den CO2-Emissionen ist geringer, allerdings jeweils mit steigender Tendenz.



Kurzfristig werden immer mehr Emissionen kompensiert, etwa über Aufforstung. Mittelfristig kann durch einen steigenden Anteil nachhaltiger Treibstoffe aus organischen und synthetischen Quellen der Klimaeffekt reduziert werden. Alternative Antriebsformen, also Elektro und Wasserstoff, werden - wenn überhaupt - erst in mehreren Jahrzehnten kommerziell eingesetzt.



Das Interview führte Carsten Meyer.