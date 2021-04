Wasserknappheit: "Die Situation ist angespannt"

makro: Ob Bodenfeuchte oder Grundwasserspeicher - wo stehen wir nach drei Dürresommern in Folge? Und wie gehen wir in den Sommer 2021?



Dietrich Borchardt: Wir gehen mit einer angespannten Situation in den Sommer 2021. Die Wasserstände der oberen Grundwasserstockwerke sind in vielen Regionen Deutschlands am Ende des Winters ähnlich niedrig wie 2018, 2019 und 2020. Dies betrifft beispielsweise in Sachsen und Bayern bis zu 75% der Grundwasser-Messstellen.



Nach einem trockenen Herbst 2020, einem niederschlagsreichen Winter 2021, ist in Deutschland die klimatische Wasserbilanz für das aktuelle Frühjahr wieder fast flächendeckend negativ. Besonders ausgeprägt ist dies aktuell in Bayern nördlich der Donau, im nördlichen Baden-Württemberg, im Rhein-Main-Gebiet und dann flächendeckend in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt nur wenige Ausnahmen: die Voralpen, den nördlichen Schwarzwald, das Sauerland.



Es ist deshalb nicht überraschend, dass der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung bereits jetzt südlich des Mains, vor allem in Baden-Württemberg und Bayern nördlich der Donau für die Pflanzen "Trockenstress" ausweist.



Zudem ist der Oberboden bis 25 cm südlich einer Linie Frankfurt bis Leipzig schon jetzt ungewöhnlich trocken bis hin zu ausgeprägten Dürren. Beim Gesamtboden bis 2 m ist es noch gravierender und Werte für "schwere" bis "extrem Dürre" zeigen sich in Nordostdeutschland etwa nördlich einer Linie von Bremen über Hannover, Erfurt nach Leipzig.