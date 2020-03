makro: Schauen wir uns mal konkret ein Land an. Was wissen Sie über die Verträge mit Ecuador?



Trebesch: Ecuador hat sich in großem Stil bei China verschuldet. Die Kredite haben zum einen sehr hohe Zinsen: 6 bis 7 Prozent, also marktübliche Konditionen. Zum anderen sind diese aus Chinas Sicht ohnehin lukrativen Kredite noch mit Ölexporten besichert. Ecuador hat sich vertraglich verpflichtet, in den nächsten Jahren einen Teil seiner Öleinnahmen direkt an China weiterzuleiten, um die Kredite zu bedienen. Diese Kombination soll sicherstellen: Egal was passiert - an China wird zurückgezahlt.