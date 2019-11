Christian R. Proaño ist seit 2015 Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Angewandte Wirtschaftsforschung an der Universität Bamberg. Zuvor war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in Düsseldorf sowie Assistant Professor of Economics an der New School for Social Research in New York.