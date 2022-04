"Vor allem die Fichte leidet"

makro: Müssen wir uns an den traurigen Anblick toter Bäume in unseren Wäldern gewöhnen?



Bertram Leder: Nein. Der Klimawandel stellt die Wälder und die Waldbesitzenden vor eine große Herausforderung. Extreme Trockenheit, Hitze, Stürme und anschließende Borkenkäferkalamitäten lassen die Bäume absterben. Vor allem die Nadelbaumart Fichte leidet.



Weil die Umweltveränderungen auf etablierte Waldökosysteme treffen, sind jedoch die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald schwierig abzuschätzen. Zur Zeit ändern sich die Rahmenbedingungen: Bisher langfristig stabile Standorte ändern sich, bestimmte Baumarten breiten sich aus, andere Baumarten werden zurückgedrängt, wie z.B. die Fichte in NRW.



In der Vergangenheit haben über lange Zeiträume Anpassungsvorgänge unserer Baumarten an die bisherigen Umweltbedingungen stattgefunden. Zukünftig finden neue Anpassungsprozesse statt, und dies in kürzeren Zeiträumen. Diese Veränderungen können zu einer Veränderung der Arten-, Alters- und Raumstruktur unserer Wälder führen.



Veränderungen der Lebensbedingungen stellen an das Anpassungsvermögen von Waldbäumen hohe Anforderungen. Eine Waldbaumart hat ein hohes Anpassungsvermögen, wenn sie z.B. eine hohe genetische Vielfalt aufweist, eine Toleranz für suboptimale Klimaverhältnisse zeigt, frühe, häufige, ergiebige Samenbildung und eine breite ökologische Amplitude besitzt.



Gute Wurzelausbildung (Verankerung), rasche Besiedlung von Freiflächen, geringe Gefährdung durch Feinde (Wildverbiss etc.), rasches Jugendwachstum und hohe Regenerationsfähigkeit sind weitere Kriterien zur Beurteilung des Anpassungsvermögens von Baumarten an den Klimawandel.