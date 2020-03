makro: Es wird gebaut wie noch nie, besonders in den Schwellenländern. Geht uns der Beton aus?



Angelika Mettke: Es ist richtig, dass sich Beton weltweit zum wichtigsten Baustoff entwickelt hat. Mehrere Milliarden Kubikmeter werden jährlich verbaut. Beispielsweise wurde im Zeitraum 2011 bis 2013 in China mehr Beton verbaut als in den USA im gesamten 20. Jahrhundert.



Zurückzuführen ist dies auf die hervorragenden Eigenschaften, die der Beton, der heute als hochtechnisierter Baustoff produziert wird, aufweist. Beton ist beliebig formbar, weist gute bauphysikalische Merkmale auf, ist durch Langlebigkeit und Dauerhaftigkeit gekennzeichnet. Zudem ist Beton recycelbar; eine unter Nachhaltigkeitsaspekten wichtige Eigenschaft.



"Ausgehen" wird uns der Beton in naher Zukunft nicht. Aber - und das ist entscheidend: Beton enthält Rohstoffe, die endlich sind und nicht nachwachsen. Dazu zählen die feinen und groben Gesteinskörnungen (Sand, Kies oder Splitt) und wichtige Grundstoffe, die zur Zementherstellung benötigt werden wie Kalkstein, Ton oder deren in der Natur vorkommendes Gemisch Kalkmergel.



Lokal existieren heute bereits Engpässe an Sanden und Gesteinskörnungen bestimmter Korngrößen, die zur Betonherstellung benötigt werden. So werden nach Aussagen von Betonproduzenten Gesteinskörnungen aus Skandinavien importiert, beispielsweise für Transportbetonwerke mit Sitz in Norddeutschland wie Hamburg und Bremen. Im Freistaat Bayern werden z.B. Sande aus Kroatien importiert.