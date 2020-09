Tierwohl: "Letztlich bezahlt der Verbraucher"

makro: Wer zahlt denn am Ende dafür, dass es den Tieren besser geht?



Spiller: Ganz klar die Verbraucherinnen und Verbraucher. Der Wettbewerb in der Fleischwirtschaft ist hart, die meisten Landwirte verdienen in der Tierhaltung nicht wirklich gut für harte Arbeit. Daher kann das Geld am Ende nur von den Kunden oder vom Steuerzahler kommen.



Die Borchert-Kommission hat einen Mittelweg gewählt: Eine Abgabe auf tierische Produkte, also pro kg Fleisch und Milchprodukte. Letztlich bezahlen Verbraucher*innen damit an der Ladentheke. Und wer mehr Fleisch und Käse isst, bezahlt mehr für den Tierschutz. Und das ist ja auch richtig so, da die Kunden letztlich die Tierhaltung "verursachen".