Rohstoffmärkte: "Inflationärer Schock"

Die größten Verwerfungen aber gibt es aktuell bei Nickel. Am Montag schoss das Metall an der London Metal Exchange um 90 Prozent auf 55.000 Dollar pro Tonne in die Höhe. Damit war der bisherige Rekord von 51.800 Dollar aus dem Jahr 2007 eingestellt. Am Dienstag ging es gleich so weiter auf zeitweise über 100.000 Dollar. Da keine vernünftige Preisbildung mehr stattfinden kann, wurde der Handel bis voraussichtlich Freitag eingestellt.



Zwar werden die meisten Rohstofflieferungen über längerfristige Verträge bzw. Termingeschäfte, also über im Vorhinein festgelegte Preise abgewickelt und nicht über den Spotmarkt. Gleichwohl sickert die akute Teuerung mit der Zeit in den Wirtschaftskreislauf. Gut 70% der weltweiten Nickelproduktion geht in die Herstellung von Edelstahl, etwa 7% in Batterien.