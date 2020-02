Lateinamerikas geplatzte Träume

In Argentinien gab es Ende 2019 ebenfalls eine Wahl - und einen friedlichen Machtwechsel. Der konservative Präsident und Unternehmer Mauricio Macri musste nach nur vier Jahren gehen - und hinterlässt eine Inflationsrate von 50% und einen gigantischen Schuldenberg. Auch Rekordkredite des IWF konnten die argentinische Wirtschaft nicht in die Gänge bringen. Die neue linke Regierung will nun viel Geld an die Armen verteilen - und so für Jobs und Wohlstand sorgen. Wie das alles bezahlt werden soll? Unklar.