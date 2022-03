Kapitalismus: Die Ungleichheitsmaschine

makro: Marx sprach vom endlosen Kreislauf von Investitionen und Geldvermehrung. Wenn man heute sieht, wie hoch die weltweite Verschuldung ist, wie viel Geld die Notenbanken in die Märkte spülen - ist das nicht aktueller denn je?



Plumpe: Finanzblasen und Finanzkapitalismus sind ein historisches Phänomen, das nicht notwendig aus dem Kapitalismus folgt. Das hat sehr viel mit der Finanzpolitik zu tun, mit staatlicher Verschuldung. Das hat sehr viel damit zu tun, dass unsere Staaten im Westen immer mehr Geld in die Hand nehmen, weil sie Angst davor haben, täten sie es nicht, sei der Staat nicht mehr handlungsfähig und es käme zu vielen Wirtschaftskrisen. Dann würde dieses Problem auftauchen oder jenes.



Die glauben im Grunde genommen gar nicht, dass der Kapitalismus funktionieren würde, wenn die EZB, wenn der Staat nicht ganz viel Geld in die Hand nimmt, um ihm auf die Sprünge zu helfen, damit er nicht in irgendwelchen Krisen oder in anderen Dingen umkommt.



Das ist in gewisser Weise ein bisschen komisch. Denn auf der einen Seite kriegt der Kapitalismus alle möglichen Vorwürfe wie unethisches Verhalten und Spekulation. Auf der anderen Seite tun die Staaten alles, um die Börsen zu erhalten, um die Finanzkreisläufe zu erhalten, um die großen Spieler in der Finanzkrise auch alle im Spiel zu halten, und und und.



Von daher glaube ich, muss man sich das viel differenzierter anschauen. Ich denke, dass wir ein Problem haben, weil sehr, sehr viele Staaten heute sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und zwar aus vielerlei Gründen: sozialpolitischer Art, finanzpolitischer Art, allgemeiner Art, ökologischer Art. Von daher hat sich das, was an Geld im System ist, sehr viel schneller ausgeweitet als das, was wir an produktiver Wirtschaftswelt haben.



Und dieses Geld, das da durch die Lande läuft, das wollen die Leute anlegen. Sie wollen dafür Zinsen kriegen und suchen nach irgendwelchen Anlagemöglichkeiten. Das hat dem Ganzen eine ganz eigenartige Unwucht gegeben mit der wir uns im Moment auseinandersetzen müssen. Und das ist die große Frage: ob diese Unwucht einer - wenn man so will - staatlich alimentierten Finanzblase sich auf Dauer tragen lässt. Da wäre ich so skeptisch, wie Sie das sind.



Das Interview führte Eva Schmidt.