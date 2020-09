Währung als Waffe: "Unter dem Einfluss der Politik"

makro: Ein schwacher Yuan fördert zwar den Export, hat aber für China keineswegs nur Vorteile. Wo liegen die Risiken?



Klaus-Jürgen Gern: China hat einen hohen Importbedarf, der wesentlich auch aus Rohstoffen und Zwischenprodukten besteht, die in Dollar abgerechnet werden. Dies führt dazu, dass sich bei einer Abwertung gegenüber dem Dollar die Produktionskosten erhöhen und die Abwertung sich nicht in vollem Umfang in eine Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit umsetzt. Zudem wird durch die Verteuerung der Importe die inländische Kaufkraft geschmälert, was für sich genommen die Konjunktur dämpft.