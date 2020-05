Ölpreiscrash: "Jetzt werden viele Fracker aufgeben müssen"

makro: Den Ölpreiseinbruch 2014 haben die Fracker in den USA gut überstanden. Sind sie jetzt am Ende?



Klinzing: Das Problem - wie in vielen anderen Wirtschaftsbereichen derzeit auch - ist die Geschwindigkeit des Absturzes. So eine Schieferbohrung ist in der Regel auf maximal drei Jahre angelegt und wird revolvierend finanziert. Das heißt, die Förderung aus der einen Bohrung bezahlt den nächsten Stich.



Bisher war der Ölpreis-Rückgang sehr gut durch Effizienzgewinne aufzufangen, die Förderung wurde Quartal für Quartal billiger. Zudem hat sich die Struktur gewandelt. Es hat eine Verschiebung der Gewichte im Markt von den tausenden kleinen Familienbetrieben hin zu den großen Konzernen mit ihren Skaleneffekten stattgefunden. Trotzdem: Jetzt werden viele Fracker aufgeben müssen.