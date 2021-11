Inflation: EZB Im Minenfeld

Etliche Notenbanken rund um den Globus reagieren bereits mit Zinserhöhungen, teils kräftig. Allen voran Brasilien und Russland. Aber auch in so unterschiedlichen Ländern wie Norwegen, Südkorea, Neuseeland und Mexiko sah man sich zum Handeln gezwungen. Die Experten von JPMorgan Chase schätzen, dass von den 31 Zentralbanken, die sie beobachten, bis zum Jahresende rund die Hälfte an der Zinsschraube gedreht haben werden.



Die Gründe für steigende Preise liegen auf der Hand: starke Nachfrage nach dem Ende der Lockdowns, Chaos in den Lieferketten mit Lieferengpässe bei wichtigen Produkten, steigende Rohstoffpreise, Energieknappheit, fehlende Arbeitskräfte in etlichen Branchen. Was Währungshüter jedoch wirklich fürchten, ist, dass sich diese vorübergehenden - wenn auch nicht unbedingt kurzfristigen - Faktoren in Form einer Lohn-Preis-Spirale im Wirtschaftssystem festfressen. Dann wäre Schluss mit "vorübergehend".



In Osteuropa ist es bereits soweit. Die Notenbanken von Ungarn, Tschechien und Polen haben die Zinsen kräftig erhöht, teils mehrfach. Trotzdem rechnet beispielsweise Jiri Rusnok, Chef der tschechischen Notenbank, über den Winter mit 7% Inflation in seinem Land.