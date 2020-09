Hilfe für Europas Süden

Dabei bewahrheitet sich die alte Erkenntnis, dass eine Krise jene am stärksten trifft, die schlecht vorbereitet sind. Ökonomisch bedeutet das: geringer finanzieller Spielraum, hohe Schuldenlast, schwache wirtschaftliche Dynamik, wenig Innovation. Kurzum: die Länder des europäischen Südens.



Prof. Friedrich Heinemann, Volkswirt und Europaforscher, legt Wert darauf, nicht alle Krisenländer über einen Kamm zu scheren. "Auch in Südeuropa gibt es große Unterschiede", sagt er. "Portugal und Spanien, aber auch Griechenland haben nach der Schuldenkrise erhebliche Fortschritte gemacht." Hier sei die Erwartung einer raschen Erholung gerechtfertigt, wenn erst einmal die Touristen zurückkehren. In Italien ist Skepsis angebracht.