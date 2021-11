Evergrande-Pleite: Peking tritt auf die Schuldenbremse

Unter den zehn am höchsten verschuldeten Firmen des Landes sind gleich neun Baukonzerne. Mit dem Bau von Wohnungen, Bahntrassen, Brücken und Flughäfen trieben und treiben sie Chinas Wirtschaft an. Angesichts des gewaltigen Kapitalbedarfs weitgehend auf Pump. Rund ein Viertel der chinesischen Wirtschaft macht der Sektor aus, fasst man ihn etwas weiter sogar bis zu einem Drittel.



Nun hat Staatspräsident Xi Jinping verfügt, China brauche "echtes Wachstum", kein "fiktionales Wachstum". Was er will, sind beispielsweise massive Investitionen in den Hightech-Sektor mit dem Ziel der globalen Technologieführerschaft. Was er nicht will: Geschäftsmodelle wie das von Evergrande. Und so hat Chinas Finanzaufseher im August 2020 die "drei roten Linien" eingeführt - so etwas wie Maastricht-Kriterien für den Immobiliensektor. Laut einer Analyse der Investmentbank Natixis haben gleich 15 der 100 größten Immobilienfirmen alle drei Linien gerissen, ganz vorne dabei: Evergrande.