EU-Gipfel: Das große Schachern

Von Carsten Meyer



Europas strauchelnde Wirtschaft, gepaart mit schwindendem Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union verdichteten sich zuletzt zu einem toxischen Gebräu. Selten hat ein EU-Gipfel die divergierenden Vorstellungen der Mitgliedsstaaten so schonungslos offengelegt.



Und doch haben sich die 27 schlussendlich zusammengerauft. Am Ergebnis ist einiges zu kritisieren. Ganz bestimmt aber sind die Beschlüsse wegweisend, denn in vielerlei Hinsicht hat hier etwas Neues begonnen.