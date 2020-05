Energiewende: Corona-Opfer Klimaschutz?

Selbst bei einem so zukunftsträchtigen Thema wie der Energiewende war es noch nie einfach, neue Projekte auf die Spur zu setzen: Banker, Eigenkapitalgeber, Projektierer, Anwälte, Baufirmen und Versicherer zum Abschluss einer soliden Finanzierung zu kriegen, ist gegenwärtig nahezu unmöglich. Die Beteiligten scheuen das Risiko.



Die wohl wichtigste Veranstaltung an der Schnittstelle von Unternehmen, Wissenschaft und Kapital, der jährliche Bloomberg New Energy Finance Summit in New York, hätte just Anfang dieser Woche stattfinden sollen. Er ist abgesagt. Corona.