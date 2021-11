Energiekrise: Wie Stromausfall in China die Welt ausbremst

Die Malaise hat im Kern zwei Ursachen, beide sind hausgemacht. Zum einen ist da der Streit mit Australien. Australien ist einer der wichtigsten Kohlelieferanten Chinas, den Machthabern in Peking aber in vielen Dingen ein Dorn im Auge. Zur Strafe verzögerte China die Importe australischer Kohle. Das rächt sich nun: Kohle ist knapp, die Preise steigen. Die Strompreise hingegen sind staatlich gedeckelt, weshalb Chinas Kohlekraftwerke rote Zahlen schreiben und von Betreibern teils vom Netz genommen werden. Also: Strom ist knapp.



Der zweite Grund sind die ehrgeizigen Klimaschutzziele Chinas. Zwar steht Kohle heute noch für den Löwenanteil der Primärenergieerzeugung, aber bereits 2030 soll "Peak CO2" erreicht sein und bis 2060, so hat es Präsident Xi Jinping versprochen, wolle man klimaneutral werden. Zweifel daran sind erlaubt, aber im Gegensatz zu vielen anderen Industrieländern hat China seinen Dekarbonisierungspfad relativ konkret ausbuchstabiert. Die Folge sind Emissionsvorgaben, die einzelne Provinzen notfalls mit Drosselung oder Abschaltung umsetzen. Also: Bänder stehen still.