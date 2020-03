Eine Welt voller Schulden

Der Klimawandel und die dadurch immer häufiger und heftiger auftretenden Wetterextreme wie Überschwemmungen, Wirbelstürme oder Dürren heizen die Schuldenkrise in den ärmeren Ländern an.



Daneben bereiten Experten auch die steigenden Schulden der Unternehmen Sorgen. 15 Prozent aller Firmen in Europa gelten schon jetzt als "Zombies" - Unternehmen, die nur noch überleben, weil die Zinsen aktuell so niedrig sind.



Eine Versuchung, der auch Privatpersonen erliegen, zum Beispiel beim Immobilienkauf. Doch was passiert, wenn die Zinsen wieder steigen? Ein ebensolches Szenario hat bekanntlich 2008 in den USA die Finanzkrise ausgelöst und in der Folge zur globalen Schuldenkrise geführt.



Wie lässt sich der weltweite Schuldenberg wieder abbauen? Schuldenerlass für Entwicklungs- und Schwellenländer? Nachhaltiger Abbau von Staatsschulen in den Industrieländern? Kein Kapital mehr für Zombie-Firmen? makro sucht mit Experten nach Lösungswegen.