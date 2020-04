Corona trifft Banken: Schaffen die das?

Ihren gesellschaftlichen Nutzen, also ihre Systemrelevanz im besten Sinne, stellt die Kreditwirtschaft in der aktuellen Lage durchaus öffentlichkeitswirksam zur Schau, quasi als Wiedergutmachung für 2008. Nicht ohne Eigeninteresse.



Eine Flucht nach vorn? "In gewisser Weise ja", sagt Matthias Fifka, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Erlangen-Nürnberg. "Banken müssen ein Interesse haben, dass so viele Unternehmen wie möglich am Leben bleiben."