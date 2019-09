Gesellschaft -

Obergrenzen für Bargeldzahlungen gibt es in zwölf europäischen Staaten. In Italien sind Bargeldgeschäfte bis zu einer Höhe von 3.000 Euro erlaubt. In Frankreich gilt eine Obergrenze von 1.000 Euro. Bei Beträgen darüber müssen Kunden entweder mit Karte oder etwa per Überweisung bezahlen.