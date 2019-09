Gesellschaft -

BAföG: Mangelverwaltung bei Studenten

Felix (25) a­­us Darmstadt kellnert neben seinem Studium an drei Abenden in der Woche. Nebenbei engagiert er sich in der Hochschulpolitik. BAföG erhält er nicht. Folgen sind Stress, wenig Schlaf und verpasste Vorlesungen - Optimale Studienbedingungen sehen anders aus.