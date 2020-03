Betonhunger

Die Rohstoffe für den Beton werden inzwischen knapp. Besonders knapp wird Sand. Der wertvolle Baustoff scheint im Überfluss vorhanden. Doch für die Beimischung zum Beton muss er grobkörnig und kantig sein. Sand, den es so nur in Flüssen oder Gewässern gibt. Wüstensand mit seiner runden Körnung ist ungeeignet. Es müssen Alternativen her.



Eine davon: Recycling. Bei der Sanierung von Autobahnen, Brücken und beim Abriss von alten Gebäuden entsteht viel Beton-Abfall. Der Bauschutt wird wieder aufbereitet und als Baustoff verwendet. Doch es gibt nur wenig Recyclingfirmen und in den letzten Jahren entstanden nur vereinzelt Bauten aus Recycling-Beton.