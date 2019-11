Ausgefischt - Die Nordsee und der Brexit

Einer von ihnen ist Kai-Arne Schmidt. Er ist Geschäftsführer von Kutterfisch, dem letzten deutschen Verbund von Hochseefischern. Zwei neue Schiffe hat Schmidt dieses Jahr gekauft, eine große Investition für das mittelständische Unternehmen. Er hat noch eine Option auf ein drittes. Millionen Euro teuer, aber trotzdem Millionen günstiger, weil es Teil dieses Trios wäre. So ist das mit der Werft vereinbart.



Doch Schmidt muss sich bis zum 31. Dezember 2019 entschieden haben. Ja oder nein. Nach zwei geplatzten Brexitterminen - Ende März und Ende Oktober - liegen jetzt noch die Wahlen vor ihm. "Es ist eine der schwersten Entscheidungen, die uns derzeit beschäftigt", sagt Schmidt und hat für das Theater in London nur noch Kopfschütteln übrig.



Gleichzeitig muss der 54jährige einen kühlen Kopf bewahren, denn die Grundlage seiner Fischerei, an der rund 250 Arbeitsplätze auf den Schiffen und in der Verarbeitung in Cuxhaven hängen, ist in Gefahr.