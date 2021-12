Aufbruch im Weinberg

Auch in puncto Vermarktung gehen sie neue Wege. Online-Weinproben haben seit Corona Konjunktur und die Weingüter werden wohl auch nach der Pandemie zu Gast in vielen Wohnzimmern sein.



Ein weiterer Trend sind alkoholfreie Weine und Sekte. Lange fristeten sie ein Nischendasein, weil sie im Geschmack eher Limonade ähneln. Am Weincampus in Neustadt an der Weinstraße forscht man, wie man diesen Geschmack verbessern kann. Dort entwickelt man in einem neuen Projekt eine künstliche Nase, die die feinen Nuancen des Weines erkennen soll.