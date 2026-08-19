Liebesg´schichten und Heiratssachen (9/10)

Betti, Bankangestellte aus Wien glaubt daran, dass sich die Liebe entwickeln kann und Nähe und Geborgenheit mit einem Mann entstehen kann. Manuel aus dem Weinviertel sucht eine Frau mit einem großen Herzen, mit der er eine Familie gründen kann und Roswitha aus dem Salzkammergut sehnt sich nach einem Herzensmenschen, für einen emotionalen und zärtlichen Austausch.



Heinz aus Linz hält nach einer Partnerin Ausschau, mit der er Hand in Hand im Sonnenuntergang spazieren kann, Regina aus Wien will sich in einen fröhlichen, sportlichen Mann verlieben und Oliver aus Wien ist auch wieder bereit, eine Frau in sein Herz und sein Leben zu lassen.